Украинская певица Оля Полякова, которая несколько дней назад удивила номером на «Танціях з зірками», появилась в компании Славы Демина на мероприятии и впечатлила выходкой.

Ольга Полякова решила посетить мероприятие и появилась в оригинальном образе. На допремьерном показе фильма «Де гроші?» звезда появилась в джинсовом костюме светло-голубого оттенка. Куртка с золотой бахромой сразу же привлекла внимание к себе.

Отличилась Ольга не только нарядом перед публикой. Артистка успела сделать несколько памятных фото с коллегами, в том числе и со Славой Деминым, который решил насмешить звезду своими песнями.

«Ты девочка, но та еще коза… Что там дальше-то?» - спрашивает Слава у Ольги.

Звезда не оставила вопрос без ответа, схватившись за бахрому: «Слова классических произведений надо знать наизусть!».

Ранее мы писали, что Полякова приняла участие в новом эфире танцевального шоу. Причем звезда решила показать фигуру лучшим образом на съемках. Благодаря стильному наряду из пайеток и ярком вечернему макияжу Полякова подчеркнула свои достоинства.

В черном платье в пол с оригинальным дизайном вверху на декольте, а также с высоким разрезом с одной стороны Ольга показала свою главную гордость.

Напомним, что Оля Полякова показала, чем закончился ее поход в салон красоты.

Как сообщала Politeka, Полякова в платье с эффектным разрезом зажгла на паркете "Танців з зірками".

Также Politeka писала, что Полякова после особых процедур резко помолодела: "Какой овал лица...".