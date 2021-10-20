Украинская певица Оля Полякова, которая несколько дней назад удивила номером на «Танціях з зірками», появилась в компании Славы Демина на мероприятии и впечатлила выходкой.
Ольга Полякова решила посетить мероприятие и появилась в оригинальном образе. На допремьерном показе фильма «Де гроші?» звезда появилась в джинсовом костюме светло-голубого оттенка. Куртка с золотой бахромой сразу же привлекла внимание к себе.
Отличилась Ольга не только нарядом перед публикой. Артистка успела сделать несколько памятных фото с коллегами, в том числе и со Славой Деминым, который решил насмешить звезду своими песнями.
«Ты девочка, но та еще коза… Что там дальше-то?» - спрашивает Слава у Ольги.
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Ранее мы писали, что Полякова приняла участие в новом эфире танцевального шоу. Причем звезда решила показать фигуру лучшим образом на съемках. Благодаря стильному наряду из пайеток и ярком вечернему макияжу Полякова подчеркнула свои достоинства.
В черном платье в пол с оригинальным дизайном вверху на декольте, а также с высоким разрезом с одной стороны Ольга показала свою главную гордость.
Напомним, что Оля Полякова показала, чем закончился ее поход в салон красоты.
Как сообщала Politeka, Полякова в платье с эффектным разрезом зажгла на паркете "Танців з зірками".
Также Politeka писала, что Полякова после особых процедур резко помолодела: "Какой овал лица...".