Украинская певица Оля Полякова, которая недавно презентовала новую песню с Михаилом Хомой, также рассказала о выходе своей новой книги, в которой дала несколько " не вредных" советов.

Недавно стало известно, что Ольга Полякова решила выпустить «неВредные советы взрослой девочки». Книга рассказывает о разных этапах – как звезда стала той, кто она теперь; как найти свое призвание и обрести внутреннюю свободу; как быть лучшей мамой без ущерба для своей жизни; а также как сделать так, чтобы вселенная слышала тебя и откликалась.

Не обошлось без секретов красоты, при этом Полякова также успела прокомментировать выход книги:

«Я не психоаналитик, не гуру и не коуч – их и так слишком много развелось в последнее время. Я всего лишь женщина, которая кое-что поняла об этой жизни и ее законах. Или не поняла… Я могу ошибаться, могу повторяться, могу сама себе противоречить, меня может заносить на поворотах, но я честна и снисходительна сама к себе», - говорит звезда.

Пользователи сети отреагировали по-своему:

«Молодец 👏🏼🔥; А почему на русском языке???; международный язык; чтобы лучше продавалось; а почему вопрос на русском?; потому что это ее родной язык и книгу будут читать не только те, кто знает украинский язык; Куда мир катится».

Отметим, ранее Оля Полякова уже третий раз собрала поклонников 26 октября во Дворце спорта. В прошлом году концерт пришлось отменить из-за карантина, поэтому в этом году певица наверстала упущенное.

Артистка вместе с поклонниками исполнила свои самые известные хиты, а также устроила презентацию песню с звездным детективом шоу "Маска" DZIDZIO. Присутствовал на шоу и ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов.

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