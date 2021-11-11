16-річна дочка Олі Полякової Маша опублікувала відео мами, яка показала, яке прохання попросила виконати підлітка.
Як пише Politeka.net, Маша Полякова є дочкою легендарної вітчизняної співачки Олі, яка прославилася завдяки альбомам "шльопали шльопанці" і "Королева ночі". Зараз Оля разом з дочками вирушила відпочивати на Мальдіви. Зірка зняла апартаменти з власним пляжем і басейном. Старша дочка Маша і Оля регулярно діляться фото і відео в Instagram, хвалячись відпочинком.
Оля Полякова опублікувала відео, на якому зняла Машу. Дочка зробила репост, показавши, як розважалася.
На кадрах Маша дула в трубку, на кінці якої було скло в розпеченому стані.
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"Попросила Машу дунути", - написала Оля під відео.
"Але, Машуля, ох, як ти дуєш, ух ти. Давай-давай", - сказала Полякова у відео.
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