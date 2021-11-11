16-річна дочка Олі Полякової Маша опублікувала відео мами, яка показала, яке прохання попросила виконати підлітка.

Як пише Politeka.net, Маша Полякова є дочкою легендарної вітчизняної співачки Олі, яка прославилася завдяки альбомам "шльопали шльопанці" і "Королева ночі". Зараз Оля разом з дочками вирушила відпочивати на Мальдіви. Зірка зняла апартаменти з власним пляжем і басейном. Старша дочка Маша і Оля регулярно діляться фото і відео в Instagram, хвалячись відпочинком.

Оля Полякова опублікувала відео, на якому зняла Машу. Дочка зробила репост, показавши, як розважалася.

На кадрах Маша дула в трубку, на кінці якої було скло в розпеченому стані.

"Попросила Машу дунути", - написала Оля під відео.

"Але, Машуля, ох, як ти дуєш, ух ти. Давай-давай", - сказала Полякова у відео.

Нагадаємо, Оля Полякова з чоловіком і дітьми побалували себе делікатесами, недоступними мільйонам українців

Також Politeka писала, що Полякова поніжилася на пляжі в мокрому купальнику, Єфросиніна не стрималася

А ще Politeka повідомляла, що Полякова в бікіні розхвалила змученим від карантину українцям Мальдіви