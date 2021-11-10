Известная певица Ольга Полякова, которая укатила на Мальдивы вместе с дочками, показала себя в мокром черном купальнике на пляже.

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Сейчас она является звездным детективом в шоу "Маска". У артистки есть две дочери - 16-летняя Маша, и 10-летняя Алиса.

Так, на этот раз певица опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно Ольга Полякова отправилась со своими дочками - Машей и Алисой на Мальдивы. Оттуда она показала яркие кадры, где нежится на пляже в мокром черном купальнике и показывает свою идеальную фигуру.

"Выбери фотку) Я обожаю Мальдивы! Я влюбилась в них,как только первый раз увидидела, это было 13 лет назад, с тех пор,стараюсь хотябы раз в 2 года побывать! Ни с чем не сравнимый океан, песок солнце, и умопомрачительный цвет воды! Я была в разных условиях на мальдивах, и в суперлакшери, и в очень простых, классно везде, но в этом году , мы оказались просто в сказке!", - рассказала Ольга Полякова.

Поклонники певицы оставили ей множество приятных комментариев под фотографиями: "Что за огонечек?", "Красотка", "Оля, вы прекрасны на любом фото", "Ольга, замечательно выглядите. Где мне взять такой же животик?", "Вау, шикарна! А фигурка - огонь", "Икона", "18 лет, не больше", "Какая же шикарная фигура".

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