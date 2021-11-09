Известная украинская певица и актриса, детектив шоу «Маска» Ольга Полякова решила сбежать от карантина и уехала из Украины на Мальдивы, прихватив с собой дочек.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Полякова стала расхваливать отдых, показывая море и роскошные виды курорта. На одной из сторис она предстала в бикини, показав красивый пляж.

«Кто бы, что не говорил, скажу вам откровенно, я поездила, я знаю. Лучше океана, лучше воды, температуры, вида и ласковости, чем на Мальдивах, нет нигде. Ну, вот нигде. Могу даже спорить с вами. Даже на деньги могу спорить», - отметила Полякова и показала, как ее дочь наслаждается отдыхом.

Также артистка похвасталась территорией, где она наслаждалась спа-процедурами. Распаренная Полякова сидела в джакузи и выглядела невероятно счастливой. Отметим, что вместе с артисткой в спа-комнату пришла и ее младшая дочка Алиса, которая была не в восторге от комнаты.

Напомним, что Полякова показала "райские" хоромы на Мальдивах, похваставшись собственным пляжем: "Я в шоке".

А еще Politeka писала, что Оля Полякова едва не осталась без купальника на пляже: "Что это у вас тут...".

Также Politeka сообщала, что Полякова похвасталась фигурой своей старшей дочки в купальнике: "Прям так пойдешь?".