Артистка помчала з дочками на Мальдіви

Відома артистка Ольга Полякова разом з доньками Покотила на Мальдіви і показала фігуру 16-річної Маші в купальнику.

Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Зараз вона є зірковим детективом в шоу "Маска". У артистки є дві дочки-16-річна Маша, і 10-річна Аліса.

Так, цього разу артистка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Полякова в одному купальнику стоїть перед дзеркалом і показує свою дочку Машу в незвичайному смугастому купальнику і з вухами на голові.

"Маруся, а ти що, прям так підеш плавати?",- запитала Ольга Полякова у дочки.

"Так, саме так", - впевнено відповіла Маша Полякова.

Також Ольга Полякова показала, як купається разом з молодшою донькою Алісою.

Як відомо, нещодавно артистка Покотила разом зі своїми дочками - Машею та Алісою на Мальдіви.

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