Певица Оля Полякова улетела вместе с дочерьми отдыхать на острова, похваставшись своим путешествием в сторис Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является успешной певицей, которая сейчас снимается в шоу "Маска", где ее пригласили в качестве детектива. Недавно звезда выпустила клип "Взрослая девочка", который набрал миллионы просмотров на Ютуб. Теперь Оля ведет одноименную программу с Машей Ефросининой. Не забывает Полякова и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис в социальной сети Оля показала, как летит из Украины, где усилили карантин, на остров отдыхать вместе с дочерьми. Полякова снимала себя и старшую Машу, показывая язык.
Как стало понятно, Оля отправилась на Мальдивы.Полякова начала демонстрировать красоту на острове.
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"Ребята, ну все, мы приехали в рай. Боже, какая красота. О да. Класс. Это круто. О нет, о да, боже, даже у нас есть собственный бассейн и собственный пляж. Боже, я в раю, спасибо".
После этого Оля Полякова показала банку черной икры, на дегустацию которой недавно ходила, а также бокал шампанского.
"Для пущего люксури эффекта", - написала Оля.
Напомним, дочь Поляковой рассказала об издевательствах, которые ей пришлось пережить
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