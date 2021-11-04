Популярное шоу "Маска" готовит новый сюрприз для своих зрителей - оказывается к прежнему составу детективов присоединится новый, таким образом интрига на проекте нарастает еще больше.

Звездные детективы шоу Олег Винник, Дзидзьо, Андрей Данилко, Оля Полякова и Настя Каменских пытаются отгадать героев в масках, сообщает Politeka.net. Проект ведет Владимир Остапчук.

В новом посте в официальной Инстаграм-группе шоу рассказали, что в третьем выпуске ведущий перевоплотится в Шерлока Холмса. Ведущий даст подсказки о личностях героев.

«Для этого образа мне специально сшили костюм, а еще у меня будет настоящий киношный парик. Так что в третьем эфире я буду таким Остапчуком Шерлоковичем", - поделился Владимир.

Таким образом, к прежнему составу детективов присоединится еще и "детектив" Остапчук.

За 40 минут публикация собрала сотни лайков и много комментариев.

"Самый крутой ведущий шоу "Маска"! ❤️❤️❤️❤️", "Настоящий Шерлок Холмс", "Будет выставка масок 2го сезона в ЦУМе?", "Ему подходит этот образ", "Люблю и "Маску" и Владимира Остапчука❤️😍", "🔥🔥🔥🔥😍😍😍", "Ждём 😍", - написали пользователи сети.

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