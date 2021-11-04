Известная певица и актриса Ольга Полякова, которая стала звездным детективом на шоу "Маска", не сдержала своего удивления во время выступления одного из участников - певица была действительно сражена.

Перед каждым эфиром шоу создатели стараются заинтриговать нарезкой самых интригующих моментов. И этот раз не был исключением – ролик привлек внимание сразу несколькими моментами. В особенности удивлением Ольги Поляковой, которую соблазнил участник в пушистом костюме.

«Шоу МАСКА окутано сплошными тайнами 😏 Герои попытаются очаровать и обольстить наших детективов, чтобы сохранить интригу! Смотрите уже в эту субботу, 6 ноября. Ждете третий выпуск самого загадочного шоу страны?» - говорится в описании под видео.

Поклонники выразили свое мнение:

«Жираф и Котик, жду вашего выступления🔥; Жду Выступления, а вот теперь уже интересно🐱 Котик😍; Ждем с нетерпением😍; Жду выступления Жирафа😍; Ухх, как интереснооо!))).С нетерпением жду любимое шоу в эту субботу 🙂. Очень очень люблю ❤️; И так там голос Цыбульской и робот Оля😍; Котик-Потап😺🤟; Фраза Данилка топ-уважаемая свинья».

Напомним, 37-летняя Полякова укатила на отдых, прихватив с собой 16-летнюю дочку Машу. У себя в Инстаграм певица хвастается роскошным отдыхом, теплой погодой и вкусными угощениями. Также певица посещает лекции известного доктора Андрея Курпатова, которые, судя по сторис, проводятся для ограниченного числа слушателей.

После очередного застолья с эксклюзивными угощениями Полякова оказалась в джакузи с бокалом шампанского.

Напомним, что Полякова резко высказалась о женщинах: "Развиваться надо!".

А еще Politeka писала, что Полякова в прозрачном боди засветила лишнее: "Не разберешь на первый взгляд...".

Также Politeka сообщала, что Полякова пожалела о вылете Грифона из "Маски": "Это не справедливо".