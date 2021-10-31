Отгремел очередной выпуск второго сезона шоу "Маска", в результате которого был раскрыт персонаж Грифон, поразивший всех шикарным костюмом весом 20 кг.
На сцене проекта участник исполнил хит We Will Rock You группы Queen, передает Politeka.net. Судьи и зрители обомлели, когда Грифон снял наконец маску. Им оказлся капитан сборной Украины по футболу Андрей Пятов (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
"Какой шок! 😱 Никто не ожидал увидеть под маской магического Грифона самого Андрея Пятова. Впечатлены вокальными данными вратаря сборной Украины и футбольного клуба «Шахтер» и огорчены, что такая красивая маска покидает наше шоу. Вам удалось отгадать загадки?", - говорится в подписи.
Больше всех, видимо, расстроилась звездный детектив Оля Полякова: "Очень красивый, самая красивая маска, жалко, что мы больше не будем ее здесь наблюдать". Также она отметила, что вдруг запевший Пятов "очень круто справился" с этой задачей.
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"Было супер, это новый опыт для меня... Я мечтал попасть (на проект, - ред.), тем более с такими замечательными людьми", - прокомментировал спортсмен.
К слову, другой звездный детектив Настя Каменских предположила, что в маске Грифона могут находиться Станислав Боклан, Дмитрий Гордон или Александр Усик. А Олег Винник заметил необычный микрофон героя, сравнив его со знаменитыми вилами политика Олега Ляшко. Но самым близким к разгадке оказался Андрей Данилко: "Поет Грифон нормально, но все-таки мне кажется, что это спортсмен. Потому что во время выступления он руками делал движения, как болельщики на футбольном матче".
Пользователи кинулись комментировать:
"Даже не могла подумать)"
Это не справедливо, вы открыли отличную маску"
"Очень расстроили этим открытием(((такая шикарная маска и ее открыли😢"
"Круто🔥 не ожидала, что Пятов так поёт 👏"
"Зря Грифона открыли😢"
"Конечно подсказки такие ... В прошлом году были хорошие и интересные, а в этом некоторые персонажи даже не говорят 🙄 даже предположить нельзя было что это футболист 🔥".
Напомним, Полякова в компании Винника и других устроила фотосессию с "мамой" Данилко
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