Отгремел очередной выпуск второго сезона шоу "Маска", в результате которого был раскрыт персонаж Грифон, поразивший всех шикарным костюмом весом 20 кг.

На сцене проекта участник исполнил хит We Will Rock You группы Queen, передает Politeka.net. Судьи и зрители обомлели, когда Грифон снял наконец маску. Им оказлся капитан сборной Украины по футболу Андрей Пятов (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Какой шок! 😱 Никто не ожидал увидеть под маской магического Грифона самого Андрея Пятова. Впечатлены вокальными данными вратаря сборной Украины и футбольного клуба «Шахтер» и огорчены, что такая красивая маска покидает наше шоу. Вам удалось отгадать загадки?", - говорится в подписи.

Больше всех, видимо, расстроилась звездный детектив Оля Полякова: "Очень красивый, самая красивая маска, жалко, что мы больше не будем ее здесь наблюдать". Также она отметила, что вдруг запевший Пятов "очень круто справился" с этой задачей.

"Было супер, это новый опыт для меня... Я мечтал попасть (на проект, - ред.), тем более с такими замечательными людьми", - прокомментировал спортсмен.

К слову, другой звездный детектив Настя Каменских предположила, что в маске Грифона могут находиться Станислав Боклан, Дмитрий Гордон или Александр Усик. А Олег Винник заметил необычный микрофон героя, сравнив его со знаменитыми вилами политика Олега Ляшко. Но самым близким к разгадке оказался Андрей Данилко: "Поет Грифон нормально, но все-таки мне кажется, что это спортсмен. Потому что во время выступления он руками делал движения, как болельщики на футбольном матче".

Пользователи кинулись комментировать:

"Даже не могла подумать)"

Это не справедливо, вы открыли отличную маску"

"Очень расстроили этим открытием(((такая шикарная маска и ее открыли😢"

"Круто🔥 не ожидала, что Пятов так поёт 👏"

"Зря Грифона открыли😢"

"Конечно подсказки такие ... В прошлом году были хорошие и интересные, а в этом некоторые персонажи даже не говорят 🙄 даже предположить нельзя было что это футболист 🔥".

