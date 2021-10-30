37-летняя украинская певица Оля Полякова уже второй сезон подряд находится в составе детективов на шоу "Маска" - в Сети решили вспомнить фаворита звезды в первом сезоне.
Популярная артистка, вместе со своими коллегами Олегом Винником, Дзидзьо, Андреем Данилко и Настей Каменских, пытаются разгадать, кто скрывается под масками, сообщает Politeka.net.
Примечательно, что в первом сезоне у Оли Поляковой был фаворит Носорог, которого исполнил актер Алексей Тритенко.
"Носорог навсегда остался в сердце Королевы ночи! Фантастические маски первого сезона побывали на грандиозном концерте детектива шоу МАСКА Оли Поляковой @polyakovamusic! Они были поражены масштабами и красотой шоу 😍", - написали авторы поста в Инстаграм-аккаунте "Маска".
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Также в новом посте показали нового фаворита Оли Поляковой на шоу "Маска".
"Мы догадываемся, кто заменит звездному детективу Оле Поляковой @polyakovamusic Носорога ", - говорится в посте.
Примечательно, что программу Оли Поляковой "Королева ночи" увидело около 10 миллионов человек, включая десятки трансляций на телевидении и два всеукраинских тура.
Певица призналась, что уже работает с командой над новым шоу «Взрослая девочка» .
Напомним, Полякова в компании Винника и других устроила фотосессию с "мамой" Данилко
Как сообщала Politeka, Полякова честно рассказала о своей дочери, которая дружит с "бомжами"
Также Politeka писала, что Оля Полякова резко ответила женщине на оскорбление в Сети