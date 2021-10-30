Звезда подошла близко к герою шоу

37-летняя украинская певица Оля Полякова уже второй сезон подряд находится в составе детективов на шоу "Маска" - в Сети решили вспомнить фаворита звезды в первом сезоне.

Популярная артистка, вместе со своими коллегами Олегом Винником, Дзидзьо, Андреем Данилко и Настей Каменских, пытаются разгадать, кто скрывается под масками, сообщает Politeka.net.

Примечательно, что в первом сезоне у Оли Поляковой был фаворит Носорог, которого исполнил актер Алексей Тритенко.

"Носорог навсегда остался в сердце Королевы ночи! Фантастические маски первого сезона побывали на грандиозном концерте детектива шоу МАСКА Оли Поляковой @polyakovamusic! Они были поражены масштабами и красотой шоу 😍", - написали авторы поста в Инстаграм-аккаунте "Маска".

Также в новом посте показали нового фаворита Оли Поляковой на шоу "Маска".

"Мы догадываемся, кто заменит звездному детективу Оле Поляковой @polyakovamusic Носорога ", - говорится в посте.

Примечательно, что программу Оли Поляковой "Королева ночи" увидело около 10 миллионов человек, включая десятки трансляций на телевидении и два всеукраинских тура.

Певица призналась, что уже работает с командой над новым шоу «Взрослая девочка» .

Напомним, Полякова в компании Винника и других устроила фотосессию с "мамой" Данилко

Как сообщала Politeka, Полякова честно рассказала о своей дочери, которая дружит с "бомжами"

Также Politeka писала, что Оля Полякова резко ответила женщине на оскорбление в Сети