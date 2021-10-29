Известная певица Оля Полякова в шоу "Взрослые девочки" решила рассказать телеведущей Маше Ефросининой о курьезном случае, когда ее обозвали и о том, как она в итоге отреагировала на ситуацию.

В этот раз Маша Ефросинина рассказала, как «взрослые девочки» обсудили тему, которая волнует многих, принятие себя. Не обошлось без курьезных моментов, певица рассказала об одном неловком случае.

«Смотрю твои сторис вчера и вижу скриншот комментариев от пользователя, где тебя называют старой бабкой. И ты вот делаешь то, что наверное каждому человеку хочется в Инстаграм – каждому хочется выложить это, когда тебя хейтят. Но мы этого не делаем обычно – не опускаемся, так сказать. А ты вот раз решила, что тебя так задело?» - спрашивает Ефросинина.

«Я была хороша в этом Сторис, я была молода, была с кучей фильтров. И на бабку старую я вообще не тянула. Я зашла на эту страницу и увидела описание профиля: «Я счастливая, я любимая». И у меня тут же возник вопрос, как счастливая и любимая может писать подобную вещь? Значит неправда же это», - высказалась Полякова.

Напомним, Полякова с дочерью отправились в эпицентр стихийного бедствия, появились фото: "Боже...".

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