Украинская певица Оля Полякова с продюсером и популярным исполнителем Дзидзьо (Михаил Хома) презентовали свою совместную песню, которая стала саундтреком к новому фильму.
Как передает Politeka.net, в скором времени на экраны выйдет фильм «Звезды по обмену», главные роли в котором исполнили 42-летняя Оля Полякова и 37-летний Дзидзьо, который недавно развелся с женой. Как известно, продюсированием фильма занимается Полякова, которая и пригласила артиста сыграть в ее картине.
Как признавалась Полякова в интервью, они с Михаилом Хомой очень сдружились во время съемок. Звезды уже успели сняться в нескольких фильмах, а также вместе сидят за столом детективов на популярном шоу «Маска». Кроме этого, вместе с исполнителем артистка записала дуэт, впервые спев на украинском языке.
В Инстаграм кумы Дзидзьо, украинской певицы Ольги Цибульской появилось видео с концерта, где впервые выступил дуэт. Женщина пришла в восторг от увиденного.
«И с новым классным дуэтом тоже поздравляю», - подписала видео Цибульская.
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Отметим, что песня получилась очень лирической, совсем не похожей на то, что обычно исполняет Полякова. На премьере артистка держала за руку своего коллегу.
Напомним, что Полякову после дерзкого эксперимента не признали: «Думала, это Собчак».
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