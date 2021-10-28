Украинская певица Оля Полякова с продюсером и популярным исполнителем Дзидзьо (Михаил Хома) презентовали свою совместную песню, которая стала саундтреком к новому фильму.

Как передает Politeka.net, в скором времени на экраны выйдет фильм «Звезды по обмену», главные роли в котором исполнили 42-летняя Оля Полякова и 37-летний Дзидзьо, который недавно развелся с женой. Как известно, продюсированием фильма занимается Полякова, которая и пригласила артиста сыграть в ее картине.

Как признавалась Полякова в интервью, они с Михаилом Хомой очень сдружились во время съемок. Звезды уже успели сняться в нескольких фильмах, а также вместе сидят за столом детективов на популярном шоу «Маска». Кроме этого, вместе с исполнителем артистка записала дуэт, впервые спев на украинском языке.

В Инстаграм кумы Дзидзьо, украинской певицы Ольги Цибульской появилось видео с концерта, где впервые выступил дуэт. Женщина пришла в восторг от увиденного.

«И с новым классным дуэтом тоже поздравляю», - подписала видео Цибульская.

Отметим, что песня получилась очень лирической, совсем не похожей на то, что обычно исполняет Полякова. На премьере артистка держала за руку своего коллегу.

Напомним, что Полякову после дерзкого эксперимента не признали: «Думала, это Собчак».

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