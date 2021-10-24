37-річна українська співачка Оля Полякова з'явилася в компанії своїх колег по шоу "Маска", а також з артисткою, обличчя якої перестало бути загадкою в першому випуску.

Оля Полякова вже другий сезон працює детективом на шоу "Маска", повідомляє Politeka.net. Популярна артистка відгадує героїв проекту в компанії Олега Винника, Дзідзьо, Андрія Данилка та Насті Каменських.

23 жовтня відбулася прем'єра другого сезону, в якій розкрили обличчя першої героїні Баян. Виявляється, в костюмі ховалася "мама" Вєрки Сердючки - актриса Інна Білокінь.

Олег Винник опублікував спільні знімки з колегами і артисткою, яка залишила проект.

"Що скажете про перший випуск гіпершоу @maskaukrainetv? Я був дуже здивований, коли ми дізналися, хто переховувався під маскою Баяна 🙀

А якими були ваші здогадки?

@belokoninnaviktorovna, ти бомбічна! 🔥", - написав співак.

За годину публікація зібрала майже 3000 лайків і багато коментарів:

"Шкода Інну, вона б ще дала спеки! 🔥 ", "Якби не Полякова було б нормально", " мені дуже сподобалося, ви як завжди чарівний !😻 ❤ ", "Вчора я від початку і до кінця дивилася маску .Просто бомба шоу .І ви просто афігенні ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "випуск бомба 👏 ще крутіше було бути присутнім в залі, дуже яскрава і позитивна атмосфера)".

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