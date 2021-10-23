Украинская певица Оля Полякова, которая заявила о масштабном концерте несмотря на ограничения, объявила о скором выходе новой песни, которую записывала вместе с другом и коллегой Дзидзьо (Михаил Хома).

Оля Полякова является популярной певицей, которая активно ведет свой блог и старается показывать много интересных роликов, чтобы привлечь внимание. В этот раз певица заинтриговала заявлением, касающегося встречи с давним другой и коллегой – певцом Дзидзьо.

Как оказалось, артисты решили записать вместе песню и для этого Полякова уехала к Хоме на студию:

«Ездила сегодня к Дзидзьо на студию, мы дописывали нашу песню, которая называется «Счастливые люди». Она выходит уже очень-очень скоро. И Мишка подарил мне труфельный набор. Знает, как я люблю труфеля или труфели, как правильно?» - кокетливо спросила Полякова у своих поклонников.

Появилась перед камерой при этом Ольга без укладок и яркого макияжа, сделав акцент исключительно на своем обращении.

Ранее 37-летняя артистка в программе "Зірковий шлях" ответила на вопрос, как поднять себе самооценку - кому, как не знаменитостям, знать о чрезмерной самокритике.

"Кто-то пишет, что никогда не видел женщины красивее, а кто-то пишет, что я коняка с большим ртом. Ранее мне казалось, что, может, это зависть, - нет! Просто одним ты нравишься, а другим - нет. Но есть кто-то, кому ты понравишься обязательно", - поделилась своими соображениями Полякова.

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