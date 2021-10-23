37-летняя украинская певица Оля Полякова решила удивить танцем, который устроила перед своим коллегой Олегом Винником на сцене шоу "Маска".

Оля Полякова и Олег Винник уже второй сезон работают вместе на шоу "Маска", сообщает Politeka.net. В компании других детективов Дзидзьо, Андрея Данилко и Насти Каменских звезды пытаются отгадать, кто скрывается под масками.

В перерывах между съемками звезды развлекаются, записывая ролики для соцсетей. Так, Полякова опубликовала видео в своем "Тик Ток". (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах певица поэкспериментировала с внешностью, представ в образе Руби Рода из "Пятого элемента" устроила на сцене шоу зажигательные танцы, в то время, как Олег Винник невозмутимо наблюдал за ней.

"Подготовка к новогоднему утреннику!", - написала Оля Полякова.

За несколько часов пост собрал более 7000 лайков. Некоторые пользователи сети в комментариях сравнили артистов с российскими звездами Олей Бузовой и Ксенией Собчак.

"Надо было Бузовой эту роль отдать😂😂😂😂", " Я думал, это Собчак стоит рядом", "Это что такое ,я даже сначала ее не узнала?😅", "опа, тот мужчина из 5 элемента", "Нино мне не все равно с кем ты пьеш вино 😂😂 моя сестра все время говорит, если я буду это петь, то все фанатки в наш дом прибегут 😅", - написали пользователи сети.

Напомним, Полякова отхлестала известного ведущего прямо на красной дорожке

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