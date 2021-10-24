37-летняя украинская певица Оля Полякова появилась в компании своих коллег по шоу "Маска", а также с артисткой, лицо которой перестало быть загадкой в первом выпуске.

Оля Полякова уже второй сезон работает детективом на шоу "Маска", сообщает Politeka.net. Популярная артистка отгадывает героев проекта в компании Олега Винника, Дзидзьо, Андрея Данилко и Насти Каменских.

23 октября состоялась премьера второго сезона, в которой раскрыли лицо первой героини Баян. Оказывается, в костюем скрывалась "мама" Верки Сердючки - актриса Инна Белоконь.

Олег Винник опубликовал совместные снимки с коллегами и покинувшей проект артисткой.

"Что скажете о первом выпуске гипершоу @maskaukrainetv? Я был очень удивлен, когда мы узнали, кто скрывался под маской Баяна 🙀

А какими были ваши догадки?

@belokoninnaviktorovna, ты бомбическая! 🔥", - написал певец.

За час публикация собрала почти 3000 лайков и много комментариев:

"Жаль Инну, она бы еще дала жару! 🔥", "Если бы не Полякова было бы нормально", "мне очень понравилось,Вы как всегда неотразим !😻❤", "Вчера я от начала и до конца смотрела маску .Просто бомба шоу .И вы Олег просто Афигенные ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Выпуск бомба 👏 Еще круче было присутствовать в зале, очень яркая и позитивная атмосфера)".

Напомним, Полякову после очередного эксперимента с внешностью не признали рядом с Винником

Как сообщала Politeka, на шоу "Маска" рассекретили Баяна, Данилко не узнал близкого друга

Также Politeka писала, что довольная Полякова рассекретила, что ее связывает с DZIDZIO после развода