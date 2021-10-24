23 октября, на телеканале Украина показали 2 сезон всемирноизвестного шоу "Маска", где 7 талантливых участников в ярких костюмах запутывали звездных судей.

Как сообщает Politeka.net, свои таланты в первом выпуске показали семеро загадочных участников, среди которых Котик, Жирафа, Баян, Фея, Робот, Порося, Кажан.

После напряженного голосования шоу покинул самый яркий персонаж — Баян.

На сцене гипершоу участник исполнил песню Аллы Пугачевой — Арлекино. DZIDZIO посреди выступления даже не удержался и вышел на сцену, чтобы детально рассмотреть участника. Оля Полякова высказала свою версию, что это мама Верки Сердючки, ведь во время видео с подсказками Баян назвал Андрея Данилко "Михалыч", а это могут позволить себе только самые близкие друзья шоумена.

Однако сам Андрей Данилко опроверг эту версию. Артист не увидел в выступлении участника свою коллегу.

"Если бы не женские ноги и вокал, был бы уверен, что под маской скрывается Михаил Поплавский", — отметил звездный детектив.

В конце выпуска в номинацию на вылет попали Баян и Кажан, и зрители в зале решили снять маску с Баяна. Под маской проигравшего участника скрывалась "мама" звездного члена жюри Верки Сердючки Инна Белоконь.

"Шок! Данилко не узнал маму!", "Ничего себе, я не знала, что она таак классно поет", "Не ожидала если честно но это было круто", — писали в комментариях в сети после раскрытия маски.

Напомним, что победитель "Маски" перевернул все с ног на голову, украинцы такого не ожидали.

Как сообщала Politeka, детективов шоу «Маска» заподозрили в романе, зрители негодуют.

Также Politeka писала, что покоритель "волчиц" Винник восхитил ослепительной улыбкой, не оставив украинок равнодушными.