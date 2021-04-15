У мережі неоднозначно поставилися до кадрів, на яких Олег Винник копався в зачісці Насті Каменських

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці шоу «Маска» в Instagram стали публікувати найцікавіші уривки з проекту. Один з них вразив глядачів, які вже засумували за проектом. На відео Винник вирішив пограти з копицею волосся Каменських, зобразивши мавпу. Він робив вигляд, що щось шукає в її волоссі.

"Під час зйомок шоу МАСКА наші детективи були дуже уважними один до одного, допомагали і дбали", - підписали уривок автори аккаунта.

Варто відзначити, що це не перший випадок, коли Олег і Настя дуже мило спілкувалися один з одним. Це помітили і глядачі, які стали підозрювати зірок у романі.

"Та у них роман", "Олег дуже явно і відкрито виявляв свій інтерес до Насті, всі глядачі це помітили", "чекаємо терміново 2 сезон", "у них давня історія", "Куди дивиться Потап?", "Придурки))) не здивуюся, якщо незабаром буде гучний скандал між цією Настею і Потапом!! Розлучення, розподіл і тд...і Винник буде всьому виною", "Ну що, Олег Анатолійович, щось знайшли?", "Судді це просто диво", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що переможець "Маски" перевернув все з ніг на голову, українці такого не очікували: "зіпсувати таке шоу...".

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