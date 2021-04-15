В сети неоднозначно отнеслись к кадрам, на которых Олег Винник копался в прическе Насти Каменских
Как передает Politeka.net, на официальной страничке шоу «Маска» в Инстаграм стали публиковать самые интересные отрывки из проекта. Один из них впечатлил зрителей, которые уже заскучали за проектом. На видео Винник решил поиграть с копной волос Каменских, изобразив мартышку. Он делал вид, что что-то ищет в ее волосах.
«Во время съемок шоу МАСКА наши детективы были очень внимательными друг к другу, помогали и заботились», - подписали отрывок авторы аккаунта.
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Стоит отметить, что это не первый случай, когда Олег и Настя очень мило общались друг с другом. Это заметили и зрители, которые стали подозревать звезд в романе.
«Да у них роман», «Олег очень явно и открыто проявлял свой интерес к Насте, все зрители это заметили», «Ждем срочно 2 сезон», «У них давняя история», «Куда смотрит Потап?», «Придурки ))) не удивлюсь, если вскоре будет громкий скандал между этой Настей и Потапом!! Развод, делёжка и тд...и Винник будет всему виной», «Ну что, Олег Анатольевич, что-то нашли?», «Судьи это просто чудо», - пишут пользователи сети.
Напомним, что победитель "Маски" перевернул все с ног на голову, украинцы такого не ожидали: "Испортить такое шоу...".
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