37-річна українська співачка Оля Полякова вирішила здивувати танцем, який влаштувала перед своїм колегою Олегом Винником на сцені шоу "Маска".

Оля Полякова та Олег Винник вже другий сезон працюють разом на шоу "Маска", повідомляє Politeka.net. У компанії інших детективів Дзідзьо, Андрія Данилка і Насті Каменських зірки намагаються відгадати, хто ховається під масками.

У перервах між зйомками зірки розважаються, записуючи ролики для соцмереж. Так, Полякова опублікувала відео у своєму "Тік Ток". (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах співачка поекспериментувала із зовнішністю, поставши в образі Рубі Рода з "П'ятого елемента" влаштувала на сцені шоу запальні танці, в той час, як Олег Винник незворушно спостерігав за нею.

"Підготовка до новорічного ранку!",- написала Оля Полякова.

За кілька годин пост зібрав понад 7000 лайків. Деякі користувачі Мережі в коментарях порівняли артистів з російськими зірками Олею Бузовою і Ксенією Собчак.

"Треба було Бузової цю роль віддати😂 😂 😂 😂"," Я думав, це Собчак стоїть поруч", " це що таке, я навіть спочатку її не впізнала?😅 ", "опа, той чоловік з 5 елемента", " Ніно мені не все одно з ким ти п'єш вино 😂 😂 моя сестра весь час говорить, якщо я буду це співати, то всі фанатки в наш будинок прибіжуть😅", - написали користувачі Мережі.

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