Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно оголосила про швидкий вихід її нової композиції, здивувала зверненням до шанувальників в зухвалому і впевненому образі хижачки.

Виконавиця щодня показує в Instagram, як проводить час вдома або на зйомках. Також артистка записує багато роликів у сценічних образах.

Цього разу вона вирішила звернутися до фанатів, щоб нагадати про її концерт і привернути більше уваги до себе. Проте настільки насичена і яскраво-виражена міміка не мало здивувала шанувальників.

З незвичайному масивної зачіскою, що викликає макіяжем і в леопардовому комбінезоні зірка не стала скромничати, а навпаки спробувала бути в центрі уваги. У такому відео Полякова вже не раз хвалилася першими результатами своєї участі у відомому шоу.

До цього співачка заінтригувала заявою, що стосується зустрічі з давнім другом і колегою-співаком Дзідзьо. Як виявилося, артисти вирішили записати разом пісню і для цього Полякова поїхала до Хоми на студію:

"Їздила сьогодні до Дзідзьо на студію, ми дописували нашу пісню, яка називається «щасливі люди». Вона виходить вже дуже-дуже скоро. І Ведмедик подарував мені труфельний набір. Знає, як я люблю труфеля або труфелі, Як правильно?"- кокетливо запитала Полякова у своїх шанувальників.

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