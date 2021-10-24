Украинская певица Оля Полякова, недавно объявившая о скором выходе ее новой композиции, удивила обращением к поклонникам в дерзком и уверенном образе хищницы.

Исполнительница каждый день показывает в Инстаграм, как проводит время дома или на съемках. Также артистка записывает много роликов в сценичных образах.

В этот раз она решила обратиться к фанатам, чтобы напомнить о ее концерте и привлечь больше внимания к себе. Тем не менее столь насыщенная и ярко-выраженная мимика не мало удивила поклонников.

С необычном массивной прической, вызывающим макияжем и в леопардовом комбинезоне звезда не стала скромничать, а наоборот попыталась быть в центре внимания. В таком видео Полякова уже не раз хвасталась первыми результатами своего участие в известном шоу.

До этого певица заинтриговала заявлением, касающегося встречи с давним другой и коллегой – певцом Дзидзьо. Как оказалось, артисты решили записать вместе песню и для этого Полякова уехала к Хоме на студию:

«Ездила сегодня к Дзидзьо на студию, мы дописывали нашу песню, которая называется «Счастливые люди». Она выходит уже очень-очень скоро. И Мишка подарил мне труфельный набор. Знает, как я люблю труфеля или труфели, как правильно?» - кокетливо спросила Полякова у своих поклонников.

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