Певица Оля Полякова улетели из Украины, взяв с собой дочь, показав, куда отправилась в этот раз.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является успешной певицей и ведущей разных шоу. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Оля была в штанах и кофте, а дополнила образ стильными очками. Звезда показала несколько кадров из Сицилии. Как оказалось, Оля туда отправилась вместе со старшей дочерью Машей.

"Сицилия! Прохладно только по погоде! Атмосферка огонь", - написала Оля.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Оля, Огонь", "Боже, красота", "Ольга, а во сколько завтра будет видел "Взрослые девочки"? . Мы от Вас кайфуем :)", "Оля ты просто огонь горжусь что ты наша украинка!!!".

Стоит отметить, что в Сицилии сейчас бушует редкий шторм. Порывы ветра достигали 120 км/ч. Власти ожидают ухудшения погоды в четверг и пятницу, а магазины, которые не продают товары первой необходимости, получили рекомендации закрыться. За время циклона уже погибли 2 человека.

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