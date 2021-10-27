Украинская певица Оля Полякова, которая недавно презентовала новую песню с Михаилом Хомой, попрощалась с "Королевой ночи" на сольном концерте, который традиционно провела 26-го октября.

Вчера вечером, 26-го октября во Дворце спорта уже традиционно Оля Полякова вместе с командой устроил концерт шоу "Королева ночи". Однако данный концерт оказался последним. Дело в том, что Полякова решила попрощаться с форматом такого шоу.

Так, Оля Полякова уже третий раз собрала поклонников 26 октября во Дворце спорта. В прошлом году концерт пришлось отменить из-за карантина, поэтому в этом году певица наверстала упущенное.

Артистка вместе с поклонниками исполнила свои самые известные хиты, а также устроила презентацию песню с звездным детективом шоу "Маска" DZIDZIO. Присутствовал на шоу и ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов.

"Хочу подвести черту и поблагодарить за эти три года, мы хорошо поработали!" - сказала Полякова в видео.

Отметим, прощально выступление звезды было запланировано для того, чтобы завершить цикл выступлений в формете «Королевы ночи». Теперь Оля Полякова готовится презентовать новую шоу-программу "Взрослая девочка".

Отметим, исполнительница каждый день показывает в Инстаграм, как проводит время дома или на съемках. Также артистка записывает много роликов в сценичных образах.

В этот раз она решила обратиться к фанатам, чтобы напомнить о ее концерте и привлечь больше внимания к себе. Тем не менее столь насыщенная и ярко-выраженная мимика не мало удивила поклонников.

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