Украинская певица Оля Полякова с продюсером и популярным исполнителем Дзидзьо (Михаил Хома) прямо на прощальном концерте "Королева ночи" презентовала новую совместую песню.
Известная певица несколько дней назад дала концерт во Дворце спорта уже традиционно в тот же день, что и каждый год. Из-за карантина в прошлом году артистке пришлось отложить свои планы, но в этом она все равно провела выступление.
Поздравить звезду приехали многие коллеги и певцы. А певец Дзидьзо даже вышел на сцену вместе с Поляковой и исполнил их новую песню «счастливые люди», которую они хотели презентовать именно так.
Многие обратили внимание также на поздравление мужчины по поводу завершения программы «Королевы ночи». Дело в том, что Полякова закрывает данный формат шоу, чтобы начать выступать в новом стиле. Михаил Хома пришел на сцену к Поляковой с огромным букетом, чем растрогал ее.
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Как признавалась Полякова в интервью, они с Михаилом Хомой очень сдружились во время съемок. Звезды уже успели сняться в нескольких фильмах, а также вместе сидят за столом детективов на популярном шоу «Маска». Кроме этого, вместе с исполнителем артистка записала дуэт, впервые спев на украинском языке.
В своем Инстаграм Дзидзьо поделился фото, сделанным за кулисами концерта.
Напомним, что Полякову после дерзкого эксперимента не признали: «Думала, это Собчак».
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