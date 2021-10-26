Украинской певице Оле Поляковой пришлось на камеру извиняться перед Ириной Билык за кулисами шоу «Танцы со звездами», где обе артистки выступали.

Как пишет Politeka.net, в передаче «Взрослые девочки», которую Полякова ведет вместе с Машей Ефросининой, певица нелестно высказалась об Ирине Билык. Судя по всему, артистка узнала об этом и сильно обиделась на Полякову. За кулисами шоу она заявила, что больше не будет здороваться с ней.

Впрочем, на видео, которое Билык опубликовала в сети, видно, что Ольга очень сильно хотела помириться. Она извинялась и целовала руки артистке.

«О настоящей, искренней, женской дружбе. А кого из шоу бизнеса вы могли бы назвать сучкой?», - подписала видео Билык.

В комментариях ей оставили массу отзывов.

«Вы обе любимые», «Вы обе шикарные, обеих люблю уже много лет!», «Ахах, мои красотки...Ира, вы лучшая», «Ируся добрая наша Фея. Прощает быстро, любит страстно», «Две красотки», «Жизненно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Полякова напугала "безумным" образом в костюме хищницы.

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