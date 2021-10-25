Співачка Оля Полякова, одна із зіркових детективів шоу "Маска", осоромилася на проекті, а також чесно зізналася у своєму "пороці".

37-річна артистка опублікувала серію свіжих "сторіз" в Instagram зі зйомок "Маски", прем'єра якої відбулася 23 жовтня, передає Politeka.net. На кадрах Полякова постала в розкішному образі в першому випуску - золотистому топі й асиметричній сукні забарвлення "леопард".

Зйомки зйомками, а обід за розкладом. З'ївши, мабуть, своє, Полякова придивилася до частування колег. Спочатку вона зазіхнула на яблуко Андрія Данилка.

"Ти будеш це їсти? Ти ж знаєш, що я вічно голодна", - запитала вона в нього, тут же схопивши фрукт. Данилко жестом показав, що не проти.

А ось в іншого зоряного детектива DZIDZIO (Михайла Хоми) Оля безцеремонно взяла шоколадну цукерку.

"Просто без коментарів... Блііін))) Я вічно жру", - підписала вона кадри.

"Мені подобається їсти, дуже. Більше мені нічого не подобається", - коментує кумедний момент голос за кадром.

Примітно, що при усієї своєї любові до їжі, Полякова не гребує дієтами. Зокрема, співачка відмовилася від молочного і мучного, зате збільшила кількість тренувань.

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