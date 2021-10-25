Поклонникам второго сезона шоу "Маска", премьера которого состоялась 23 октября, не очень понравился костюм Поросяти, которого показали в первом выпуске.

Как пишет Politeka.net, 23 октября на телеканале "Украина" состоялась премьера загадочного шоу "Маска", в котором звездные детективы Оля Полякова, Андрей Данилко, Олег Винник, Настя Каменских и Дзидзьо вместе со зрителями пытаются отгадать, кто спрятан под масками.

В первом выпуске шоу на сцену вышли Котик, Жираф, Баян, Фея, Робот, Порося и Кажан. Так, было решено знать маску из загадочного персонажа Баяна, под которой спряталась "мама" Верки Сердючки Инна Белоконь. Андрей Данилко был шокирован, что не узнал свою коллегу.

На официальной странице шоу в Instagram поклонникам показали костюм Поросяти и предложили догадаться, кто под ним спрятался.

"НОВЫЙ ГЕРОЙ ГИПЕРШОУ МАСКА - ПОРОСЯ 😍

Оно удивительное! Этот мимимишный герой станет любимцем всех детей! От радости его крылья и нимб светятся, а хвостик крутится 💫

Вам удалось отгадать загадку Порося? Пишите в комментариях 😉 ", - написали на странице.

Поклонники рассказали, что думают об этом костюме, мнения разделились.

"Честно говоря, над дизайном не очень заморачивались 👎👎👎👎👎👎 ", "Очень крутое и прикольное ❤️😍🥰🐷 ", "Михаил Поплавский", "Поплавский", "Как надувной шарик. Ну не знаю, мне не заходит эта маска, видно, что мало работы ... вот бы такую похожую маску, как у павлина, розы, и солнца... Это кайф", "В этом сезоне вообще маски не особо впечатлили. Костюмы прошлого сезона выглядели интереснее, сложнее, круче", "Ну такое себе 🥴 будто из "Маска Казахстан" взяли💫💫", - сказали в сети.

Ранее Politeka писала, что в сети всплыли редкие фото ведущего "Маски" Остапчука до популярности: "Володька, что с тобой произошло...".

Напомним, что украинцы назвали, кто может прятаться за персонажем Робот на шоу "Маска": "Потап или...".

A еще Politeka сообщала, что участникам шоу "Маска" грозят огромные штрафы, за что будут наказывать: "Попросили подписать контракт".