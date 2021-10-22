Лічені дні залишаються до прем'єри другого сезону шоу "Маска" (23 жовтня) і зберегти секретність кожної зірки в проекті - пріоритет №1.

За витік інформації учасникам "Маски" загрожують штрафи в розмірі 50 тисяч євро. Кожен учасник і член знімальної команди підписує відповідну угоду. У нюансах розбиралася "КП в Україні".

На знімальному майданчику своя система появи зірок - ніхто не повинен перетинатися в коридорах. Більш того, у кожного учасника окрема гримерка, вхід куди строго обмежений.

Ні родичі, ні близькі учасника не повинні знати про "Маску". Можна розповісти про участь тільки одній людині, яка теж підписує довогор і тільки після цього має право супроводжувати зірку на зйомках.

Учасники проекту та їх супроводжуючі одягнені в однаковий одяг - об'ємні штани і худі чорного кольору. Обличчя при цьому закриті маскою, а волосся заховане під капюшоном, руки потрібно завжди тримати в кишенях.

"Про мою участь в "Масці" до останнього не знав ніхто! Нас попросили підписати контракт, носити худі, маску, в якій на холоді, до речі, взагалі нічого не видно", - поділився Дмитро Каднай, який в першому сезоні ховався в образі Буряка.

Ще одна екс-учасниця, Ірина Білик (Рак) розповіла, що сидіти весь час на самоті у своїй гримерці - було дуже важко.