Создатели шоу «Маска» рассекретили нового героя для второго сезона проекта, который тут же впечатлил украинцев необычным дизайном своего наряда.

Как пишет Politeka.net, создатели шоу на своей странице в Инстаграм познакомили украинцев с новым участником проекта – Мухомором. В посте рассказали, что над костюмом работали долго, ведь у его создателей была необычная задумка – создать образ, стилизованный под нарисованного персонажа из комиксов.

Рост готового Мухомора составил 2,4 метра, а еще он может похвастаться самыми длинными руками на проекте – его пальцы доходят до колен.

«Наш Мухомор выглядит как нарисованный - создан так, что все черты и контуры выделены черной жирной линией, как приведенные маркером. Также мы использовали около 12 видов текстур: плюш, искусственный мех, шелк, тафта и т.д.», - рассказала художница по костюмам проекте «Маска» Леся Патока.

Также появилось фото самого Мухомора.

Украинцы бурно отреагировали на публикацию.

«Какой красивый Мухомор», «Интересно, кто там?», «Мне не нравится вообще», «Маска супер», «Шедевр», «Крутой костюмчик!!!», «Прикольная Маска, думаю это Монатик», «Красивая маска хочу увидеть как поет», «Может быть Сергей Притула», - пишут люди.

Напомним, Владимир Остапчук с новой прической вызвал отторжение.

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