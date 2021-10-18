Известный телеведущий шоу "Співають всі" и "Маска" Владимир Остапчук подвергся критике из-за новой прически.

Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным телеведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі". В прошлом году у него произошел громкий разрыв со своей женой Еленой Войченко, которая на данный момент не дает ему видеться с их детьми. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк.

Так, на этот раз на странице программы "Зірковий шлях" в Инстаграм опубликовали новое видео. На кадрах Владимир Остапчук сидит на кресле в парикмахерской и показывает свою новую прическу.

"Когда посетил экспресс-парикмахерскую 😂 Ведущий шоу МАСКА @maskaukrainetv Владимир Остапчук @vova_ostapchuk желает всем классной недели.

Улыбайтесь, вам идет 😉", - пожелали на странице программы "Зірковий шлях".

Пользователи сети оставили множество негативных комментариев по поводу нового образа Владимира Остапчука: "Парикмахерская "Пьяная вишня", "Только его с утра в ленте не хватало!", "Вот это и есть его истинный образ.", "Отстой", "Извините, но вот этот проборчик по середине....все портит", "Испортили день с утра".

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