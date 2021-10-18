Ну какая же красотка

Новая жена известного телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк поделилась в сети горячими кадрами из новой фотосессии в спальне.

Как сообщает Politeka.net, вторая жена известного телеведущего, ведущего шоу "Маска" Владимира Остапчука Кристина Горняк, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка взбудоражила сеть пикантными кадрами из спальни.

На новых фотографиях Кристина запечатлена в просторной светлой комнате, умостившись на кровати с белыми простынями. Перед камерой девушка появилась в соблазнительном белоснежном корсете, который подчеркнул тонкую талию и упругие прелести. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий сдержанный макияж и милая улыбка.

В подписи к фото Горняк написала: "Сегодня захотелось добавить чуть-чуть нежность в свою ленту! Мяу!". Поклонники тут же принялись комментировать новую фотосессию красотки: "Красотка", "Красота", "Первое фото ну очень нежное и красивое", "Красивая", "Шикарная", "Шедеврально", "Милашка", "Кристина, Вы прекрасны!".

Напомним, Жена ведущего "Маски" Остапчука засветила фото с "округлившимся животиком", удивив заявлением: "Беременная Кристигор".

Как сообщала Politeka, Ведущий "Співають всі" и "Маска" Остапчук решил не сдерживаться после новых нападок: "Брызжете желчью".

Также Politeka писала, что Жена ведущего "Маски" Остапчука удивила в годовщину свадьбы: "Чтобы выставить это фото, я ждала целый год".