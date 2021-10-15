Ведущий "Співають всі" и "Маска" Владимир Остапчук часто показывает в Инстаграм множество фото из жизни, кадры со съемок новых проектов и рассказывает о том, как проходят его будни.

Как оказалось, сегодня Владимир со своей супругой Кристиной празднуют первую годовщину свадьбы. Пара поженилась год назад, устроив пышное событие для близких и даже сняла множество роликов для себя и родственников.

Сегодня Владимир рассказал о важном для них с Кристиной дне, а также пожаловался на неприятность, которая омрачила его утро:

«Сегодня наша первая годовщина свадьбы, и я мчу домой из Ровно. Вчера я отравился чем-то. Всю ночь было. Поэтому сегодня на кашках» - высказался в видео артист.

Также телеведущий поделился кадрами с мероприятия, что не так давно ему устраивала супруга.

Владимир Остапчук является успешным отечественным телеведущим. Сейчас звезда занят проектами "Співають всі" и "Маска". Недавно Владимир женился во второй раз, выбрав себе в качестве избранницы Кристину Горняк. Как оказалось, у супруги телеведущего было день рождения. У себя в Инстаграм Владимир допольно забавно поздравил супругу.

На видео, которое опубликовал Владимир, Кристина была разной. Жена звезды тусила, падала, била полотецем Остапчука, швырялась деньгами, примеряла корону, лазила на четвереньках и многое другое. Владимир показал все стороны своей жены, написав поздравление.

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