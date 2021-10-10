Жена известного телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала в сети архивное фото, ни поздравила себя с днем рождения.

Как сообщает Politeka.net, вторая жена известного украинского телеведущего и ведущего шоу "Співають всі" Владимира Остапчука отмечает 35-летие. И по этому поводу опубликовала на своей странице Instagram милое детское фото, на котором она еще совсем маленькая.

На архивном кадре Кристина запечатлена спящей с соской во рту, она выглядит совсем безмятежной. Именно так выглядела в детстве будущая жена известного телеведущего.

В подписи к публикации Горняк поблагодарила родителей и любимого мужа и поздравила себя с днем рождения: "Благодарю за подаренную мне жизнь мамочку Надежду и папу Виктора! Благодарю своего любимого, что выбрал именно меня! Благодарю себя, за то, что я такая! Маленькая Кристина, я тебя люблю и ценю такой какая ты есть! С Днём рождения меня!". Пользователи в комментариях начали поздравлять девушку с ее праздником.

Напомним, Счастливый ведущий шоу "Маска" Остапчук с женой прогулялся по шикарному дому возле Киева: "Свое гнездышко".

Как сообщала Politeka, Жена ведущего "Співають всі" Остапчука заговорила об эмоциональном выгорании: "Завтра мне стукнет 35 и...".

Также Politeka писала, что Жена ведущего шоу "Маска" Остапчука показала их новый большой дом в элитном поселке: "А это Вова в нашей спальне".