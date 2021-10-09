Кристина Горняк, жена ведущего шоу "Cпівають всі" Владимира Остапчука, удивила неожиданным откровением, показав свои слабости.
Девушка сделала новый пост у себя в Инстаграм, в котором призналась в дикой усталости и приступе раздражительности, передает Politeka.net. Кристина объяснила, что происходит.
"Знаете, что я за собой заметила??! Когда я сильно устаю, то становлюсь менее жизнерадостным человеком и более раздражительной женщиной! Предыдущие три недели были достаточно энергозатратными для меня, достаточно сложными в работе и сильно эмоциональными - итог: ❌жуткая усталость и раздражительность!", - отметила она.
При этом жена Остапчука, похоже, точно знает, как улучшить себе настроение:
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"Сегодня солнечная суббота, а я без сил, завтра мне стукнет 35 и будет крутой праздник, который организовал мне муж ❤️, так что вот прямо сейчас я выхожу с офиса и еду домой поспать пару часов, чтобы сделать небольшое восстановление для организма!".
Горняк уточнила, что работа, дом и помощь другим - конечно, важные аспкеты нашей жизни, но и о себе забывать не стоит.
"Важно слушать свой организм и давать ему возможность отдыхать!", - подытожила Кристина.
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