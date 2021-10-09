Украинский ведущий "Співають всі" и "Маска" Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной Горняк рассказали о планировки своего элитного дома под Киевом.

В сентябре Владимир Остапчук рассказал, что строит дом под Киевом, передает Politeka.net. Это буде двухэтажный коттедж.

Строительство проходит в небольшом городке, который сразу понравился семье. В прошлом месяце, по словам Кристины, они искали дизайнера, который сможет визуализировать проект. За ходом стройки пара может наблюдать онлайн, ведь на участке есть камера.

В новых сторис Инстаграм Кристина показала кирпичные стены, видно, что уже появился второй этаж, на котором позировал Остапчук.

Звезда Сети показала территорию дома.

"А это Вова в нашей спальне. Класс... И уже соседи тоже строятся. У нас тут кайфово! И там детская площадка", - рассказала Кристина.

"У нас участок 6 соток. Планируем бассейн. Несколько деревьев фруктовых, и зоны для барбекю!", - написала жена телеведущего.

Отметим, Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились 15 октября 2020 года. Общих детей у них нет.

Известно, что с 2007 по 2020 годы шоумен был женат на Елене Войченко, которая родила ему двоих детей: сына Эвана (в 2018 году) и дочь Эмилию (в 2013 году).

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