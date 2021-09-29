Кристина Горняк побывала в гостях у мужа на работе, ведущего шоу "Маска", Владимира Остапчука
У Кристины своя нотариальная контора, но она, как известно, в последнее время много времени уделяет блогерству. Девушка решила показать своим подписчикам, как идут съемки второго сезона самого загадочного шоу страны "Маска".
Горняк засняла приготовления к съемках одного из эфиров, выложив кадры в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net. Правда, все показать ей мешают жесткие правила.
"Очень круто, поверьте, этот сезон будет идеальным! Очень интересно, очень, но, к сожалению, я ничего не могу показать. Если бы вы видели эти маски...", - заявила она.
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Но все же затем показала стол, за которым спиной сидели звездные детективы: Олег Винник (с левого края), Настя Каменских, Оля Полякова и Андрей Данилко (крайний справа).
"Уже последние приготовления...", - прошептала Кристина.
Отметим, премьера второго сезона "Маски" состоится 23 октября на телеканале "Украина". Зрители познакомятся с 20 совершенно новыми героями, которые сделают все возможное, чтобы их личности как можно дольше остались нерассекречеными. Среди новых персонажей, модница-Жираф, Грифон с шикарными крыльями, Скандал, чей костюм создан из осколков зеркала, Винова Краля, Фея, Робот, Белый Тигр и другие.
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