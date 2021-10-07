Известный телеведущий Владимир Остапчук показал в сети фото, которое снималось для мужского глянца
Как сообщает Politeka.net, ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук, который после развода с матерью своих детей женился на нотариусе и светской диве Кристине Горняк, поделился в своих Instagram-сторис удивительным кадром. Оказалось, что ведущий был на обложке популярного мужского глянца, и решил напомнить поклонникам об этом.
На фотографии, которую Владимир опубликовал в сети, его можно увидеть в компании коллеги Александра Скичко и соблазнительной брюнетки, которая расположилась между ними.
Фотосессия для глянца состоялась в 2017 году, когда Остапчук и Скичко были ведущими прямого эфира Евровидения. Девушка на фото – это Юлия Гершун, которая была ведущей красной дорожки Евровидения. На снимке красотка позирует в откровенном образе – на ней черное белье и бордовый халатик. А вот парни позируют в нарядных образах – с костюмами и белыми рубашками.
Трагедия в семье Киркорова, отец артиста решился рассказать подробности: "Успели дать ей имя"
Кухар решила внести ясность в конфликт с Гвоздевой на "Танцях з зірками": "Я даже не подозревала, что…"
Гвоздеву прорвало после конфликта с Кухар на "Танцях з зірками", высказала все, что накипело: "Идиоты..."
Победительница "Голосу країни" Муха честно ответила, был ли у нее роман с Даном Баланом: "До сих пор обсуждают"
Победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала: "Красиво смотрятся"
"Был когда-то на обложке. А теперь спать", - подписал сторис Остапчук.
Напомним, Ведущего шоу "Маска" Остапчука оскорбили на съемках, появились неожиданные кадры: "Хамло".
Как сообщала Politeka, Ведущий "Співають всі" Остапчук дал жару с танцором Поляковой и объявил супруге: "Приду домой не один".
Также Politeka писала, что Ведущий шоу "Маска" Остапчук выдал причину громкого развода и показал сына: "Да, я сделал этот шаг".