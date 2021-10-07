Известный телеведущий Владимир Остапчук показал в сети фото, которое снималось для мужского глянца

Как сообщает Politeka.net, ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук, который после развода с матерью своих детей женился на нотариусе и светской диве Кристине Горняк, поделился в своих Instagram-сторис удивительным кадром. Оказалось, что ведущий был на обложке популярного мужского глянца, и решил напомнить поклонникам об этом.

На фотографии, которую Владимир опубликовал в сети, его можно увидеть в компании коллеги Александра Скичко и соблазнительной брюнетки, которая расположилась между ними.

Фотосессия для глянца состоялась в 2017 году, когда Остапчук и Скичко были ведущими прямого эфира Евровидения. Девушка на фото – это Юлия Гершун, которая была ведущей красной дорожки Евровидения. На снимке красотка позирует в откровенном образе – на ней черное белье и бордовый халатик. А вот парни позируют в нарядных образах – с костюмами и белыми рубашками.

"Был когда-то на обложке. А теперь спать", - подписал сторис Остапчук.

Напомним, Ведущего шоу "Маска" Остапчука оскорбили на съемках, появились неожиданные кадры: "Хамло".

Как сообщала Politeka, Ведущий "Співають всі" Остапчук дал жару с танцором Поляковой и объявил супруге: "Приду домой не один".

Также Politeka писала, что Ведущий шоу "Маска" Остапчук выдал причину громкого развода и показал сына: "Да, я сделал этот шаг".