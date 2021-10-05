Жена Владимира Остапчука, ведущего шоу "Маска", Кристина Горняк показала, кто подписивает супруга

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является популярным украинским телеведущим. Недавно звезда стал продюсером фильма "Любовь и блогеры", который снимает вместе с предпринимателем Евгением Таллером. И вот, на страничке жены Остапчука Кристины появилась сторис, на которой заняли место Владимира.

"Ахаха, зай, Вова Остапчук, тебя подсиживают", - написала под репостом видео Кристина.

"Остапчук немного зарос и почернел. Не знаю, давно ли он красится, Володька поменялся чуть-чуть. Кристин, подстриги, пожалуйста, своего мужа. Потому что он похож очень сильно.... Ааа... Вова, ты бороду отрастил?", - сказала девушка за кадром.

"А это еще кто?", развернулся Евгений и обратился к закадровой девушке.

"Таллер не хамит. Вова Остапчук хамло", - написала звезда.

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