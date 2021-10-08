Известный украинский телеведущий популярных шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук застукал свою жену Кристину Горняк в ванной.

Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным телеведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі". В прошлом году у него произошел громкий разрыв со своей женой Еленой Войченко, которая на данный момент не дает ему видеться с их детьми. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк.

Так, на этот раз Владимир Остапчук поделился новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах он стоит за белой дверью. В какой-то момент слышится пение женским голосом. Владимир Остапчук обращается к своей жене: "Кристин!".

"Опять поёт", - подписал видео телеведущий.

После этого его жена Кристина Горняк перестает петь и он говорит "Спасибо".

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