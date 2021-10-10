Известный украинский ведущий шоу "Співають всі" и "Маска" Владимир Остапчук и его вторая жена Кристина Горняк строят загородный двухэтажный дом вблизи Вышгорода.

Как пишет Politeka.net, в сентябре этого года Владимир Остапчук заявил, что они с женой строят элитный двухэтажный коттедж вблизи Вышгорода. Остапчук и Горняк приобрели один из домов в коттеджном городке "Белладжио. Белый шоколад" на набережной реки и вблизи леса.

В своем Instagram звездная чета делится подробностями строительства. Так, Кристина Горняк рассказала, что на их участке площадью шесть соток они, кроме дома, планируют сделать бассейн, обустроить зону барбекю и посадить фруктовые деревья.

Сейчас владения Остапчуков на стадии строительства. Уже возведен второй этаж дома.

"Наш домик ❤️ Мы по-тихоньку собираем лучшую команду дизайнеров и мастеров, с которыми вместе построим Ostapchuk's sweet home. А пока ловите теплое, почти летнее видео", - рассказал Остапчук и поделился видеороликом со стройки.

"очень жду уже наш первый вечер там! ❤️", - написала Кристина в комментариях.

Поклонники поставили лайки и написали много комментариев.

"Молодцы 👏 Рада за вас ❤️", "Молодцы🔥😍", "Вова, очень рада что у вас есть свое гнездышко, будьте счастливы, пусть в этом доме всегда будет гармония и много любви 🎊🎉 "," класссс 😍👏 ", " вы оч круты! Пусть у вас все получается!",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что жена ведущего шоу "Маска" Остапчука показала их новый большой дом в элитном поселке: "А это Вова в нашей спальне".

Напомним, что ведущий шоу "Маска" Остапчук подловил жену в ванной за интересным занятием: "Опять...".

A еще Politeka сообщала, что ведущего шоу "Маска" Остапчука сняли на диванчике с полураздетой брюнеткой, и это не жена: "А теперь...".