Дружина Володимира Остапчука, ведучого шоу "Маска", Христина Гірник показала, хто підписує чоловіка

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є популярним українським телеведучим. Нещодавно зірка став продюсером фільму" Любов і блогери", який знімає разом з підприємцем Євгеном Таллером. І ось, на сторінці дружини Остапчука Христини з'явилася сторіс, на якій зайняли місце Володимира.

"Ахаха, зай, Вова Остапчук, тебе підсиджують", - написала під репостом відео Христина.

"Остапчук трохи заріс і почорнів. Не знаю, чи давно він фарбується, Володька змінився трохи. Крістін, підстриги, будь ласка, свого чоловіка. Тому що він схожий дуже сильно.... Ааа... Вова, ти бороду відростив?",- сказала дівчина за кадром.

"А це ще хто?", розвернувся Євген і звернувся до закадрової дівчини.

"Таллер не грубіянить. Вова Остапчук хамло", - написала зірка.

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