Український ведучий "Співають всі" та "Маска" Володимир Остапчук разом з дружиною Христиною Горняк розповіли про планування свого елітного будинку під Києвом.

У вересні Володимир Остапчук розповів, що будує будинок під Києвом, передавати Politeka.net. Це буде двоповерховий котедж.

Будівництво проходить в невеликому містечку, яке відразу сподобалося родині. Минулого місяця, за словами Христини, вони шукали дизайнера, який зможе візуалізувати проект. За ходом будівництва пара може спостерігати онлайн, адже на ділянці є камера.

У нових сторіс Instagram Христина показала цегляні стіни, видно, що вже з'явився другий поверх, на якому позував Остапчук.

Зірка мережі показала територію будинку.

"А це Вова в нашій спальні. Клас... І вже сусіди теж будуються. У нас тут кайфово! І там дитячий майданчик", - розповіла Христина.

"У нас ділянка 6 соток. Плануємо басейн. Кілька дерев фруктових, і зони для барбекю!",- написала дружина телеведучого.

Зазначимо, Володимир Остапчук і Христина Горняк одружилися 15 жовтня 2020 року. Спільних дітей у них немає.

Відомо, що з 2007 по 2020 роки шоумен був одружений на Олені Войченко, яка народила йому двох дітей: сина Евана (в 2018 році) і дочку Емілію (в 2013 році).

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