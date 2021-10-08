Ось це так...

Відомий український телеведучий популярних шоу "Маска" і "Співають всі" Володимир Остапчук застукав свою дружину Христину Гірник у ванній.

Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим телеведучим популярних шоу "Маска" та "Співають всі". Минулого року у нього стався гучний розрив зі своєю дружиною Оленою Войченко, яка на даний момент не дає йому бачитися з їхніми дітьми. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христиною Гірняк.

Так, цього разу Володимир Остапчук поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він стоїть за білими дверима. У якийсь момент чується спів жіночим голосом. Володимир Остапчук звертається до своєї дружини: "Крістін!".

"Знову співає", - підписав відео телеведучий.

Після цього його дружина Христина Гірник перестає співати і він каже "Спасибі".

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