Відомий український телеведучий популярних шоу "Маска" і "Співають всі" Володимир Остапчук застукав свою дружину Христину Гірник у ванній.
Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим телеведучим популярних шоу "Маска" та "Співають всі". Минулого року у нього стався гучний розрив зі своєю дружиною Оленою Войченко, яка на даний момент не дає йому бачитися з їхніми дітьми. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христиною Гірняк.
Так, цього разу Володимир Остапчук поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він стоїть за білими дверима. У якийсь момент чується спів жіночим голосом. Володимир Остапчук звертається до своєї дружини: "Крістін!".
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"Знову співає", - підписав відео телеведучий.
Після цього його дружина Христина Гірник перестає співати і він каже "Спасибі".
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