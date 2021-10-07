Відомий телеведучий Володимир Остапчук показав у мережі фото, яке знімалося для чоловічого глянцю
Як повідомляє Politeka.net, ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук, який після розлучення з матір'ю своїх дітей одружився з нотаріусом і світською дівою Христиною Горняк, поділився у своїх Instagram-сторіс дивним кадром. Виявилося, що ведучий був на обкладинці популярного чоловічого глянцю, і вирішив нагадати шанувальникам про це.
На фотографії, яку Володимир опублікував в мережі, його можна побачити в компанії колеги Олександра Скічко і спокусливої брюнетки, яка розташувалася між ними.
Фотосесія для глянцю відбулася у 2017 році, коли Остапчук і Скічко були ведучими прямого ефіру Євробачення. Дівчина на фото – це Юлія Гершун, яка була ведучою червоної доріжки Євробачення. На знімку красуня позує у відвертому образі – на ній чорну білизну і бордовий халатик. А ось хлопці позують в ошатних образах - з костюмами і білими сорочками.
Трагедія в родині Кіркорова, батько артиста зважився розповісти подробиці: "Встигли дати їй ім'я"
Кухар вирішила внести ясність у конфлікт з Гвоздьовою на "Танцях з зірками": "Я навіть не підозрювала, що..."
Сумська детально показала інтер'єр своєї квартири з золотими кранами, мармуром і сходами: "Немає сил..."
Трагедія в родині Кіркорова, батько артиста зважився розповісти подробиці: "Встигли дати їй ім'я"
Горе в родині Гросу потрясло сина Чапкіса, Соломію Вітвицьку та інших зірок: "Царство Небесне, сил тобі дорога..."
"Був колись на обкладинці. А тепер спати", - підписав сторіс Остапчук.
Нагадаємо, Ведучого шоу "Маска" Остапчука образили на зйомках, з'явилися несподівані кадри: "Хамло".
Як повідомляла Politeka, Ведучий "Співають всі" Остапчук дав жару з танцюристом Поляковою і оголосив дружині: "Прийду додому не один".
Також Politeka писала, що Ведучий шоу "Маска" Остапчук видав причину гучного розлучення і показав сина: "Так, я зробив цей крок".