Відомий телеведучий Володимир Остапчук показав у мережі фото, яке знімалося для чоловічого глянцю

Як повідомляє Politeka.net, ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук, який після розлучення з матір'ю своїх дітей одружився з нотаріусом і світською дівою Христиною Горняк, поділився у своїх Instagram-сторіс дивним кадром. Виявилося, що ведучий був на обкладинці популярного чоловічого глянцю, і вирішив нагадати шанувальникам про це.

На фотографії, яку Володимир опублікував в мережі, його можна побачити в компанії колеги Олександра Скічко і спокусливої брюнетки, яка розташувалася між ними.

Фотосесія для глянцю відбулася у 2017 році, коли Остапчук і Скічко були ведучими прямого ефіру Євробачення. Дівчина на фото – це Юлія Гершун, яка була ведучою червоної доріжки Євробачення. На знімку красуня позує у відвертому образі – на ній чорну білизну і бордовий халатик. А ось хлопці позують в ошатних образах - з костюмами і білими сорочками.

"Був колись на обкладинці. А тепер спати", - підписав сторіс Остапчук.

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