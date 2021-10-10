Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк сегодня, 10 октября, празднует свой день рождения - знаменитый муж поздравил ее самым первым.

Как сообщает Politeka.net, телеведущий проводит с любимой супругой все свободное время и много путешествует, а парочка является приверженцами активного образа жизни. В этот раз шоумен показал, что он еще тот изобретатель и приготовил сюрприз для своей супруги.

Кристина запостила в Instagram фото из празднования своего дня рождения.

Владимир заранее подготовился к праздничному событию. Ведущий договорился с родителями жены, поехал купил ей букет цветов и множество воздушных шариков. Ровно в полночь они всей семьей стали поздравлять Кристину. Родные пели для нее Happy Birthday to You, вручили праздничное пирожное и засыпали конфетти.

"Это было очень круто и смешно, и с такой любовью ко мне", - написала Кристина в подписи к кадрам.

Именинница также уже успела показать, что ей подарила мама. Кристина похвасталась кольцом из белого золота. Утром Кристину поздравили ее друзья. Они в праздничных нарядах пели и танцевали для нее.



Также Кристина показала кадры на которых они вместе с Владимиром едут в авто. Как рассказала девушка, их ждут походы по магазинам и вечеринка. Также она поблагодарила друзей, которые с самого утра поздравили ее и подарили воздушные шарики, а также цветы.

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