Кристина Горняк, супруга ведущего шоу "Маска" Владимира Остапчука, показала, как проводит с мужем время, сбежав из столицы Украины.
Как пишет Politeka.net, Владимир и Кристина поженились ровно год назад. Парочка после свадьбы очень много проводила совместно время, делясь фото и видео в своих блогах. А сегодня Кристина решила показать кадры со свадьбы, опубликовав их в Инстаграм.
"Наша 1st. anniversary !!!
Как же быстро пролетел этот год, но он был таким насыщенным на эмоции и события!
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Чтобы выставить это фото я ждала целый год, помню этот момент, как сейчас…. Сокровенно берегу и благодарю!
Мы совсем не идеальные, мы со своими шероховатостями, со своими взглядами, характерами, но именно это- мы сильно ценим в друг друге!
Я рада, что мы встретились и выбрали дальше по жизни идти вместе, а самое главное, что делаем этот выбор каждый день спустя! Счастлива, что наши родители с нами и радуются за нас!
Впереди у нас еще много прекрасных лет, эмоций, событий, возможностей, возможно, сложностей, но знаешь что, Вова?!
Вместе мы можем все", - написала Кристина.
В сторис Кристина показала, что пара собралась сбежать из столицы в этот праздник.
"Куда это мы едем сегодня? Решили от всех сбежать сегодня", - написала Кристина.
Жена Владимира рассказала, что хочет на природу:
"Поедем гулять в лесу, дышать воздухом, наслаждаться друг другом и мечтать".
Как оказалось, парочка отправилась на Киевское море.
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