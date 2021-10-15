Кристина Горняк, супруга ведущего шоу "Маска" Владимира Остапчука, показала, как проводит с мужем время, сбежав из столицы Украины.

Как пишет Politeka.net, Владимир и Кристина поженились ровно год назад. Парочка после свадьбы очень много проводила совместно время, делясь фото и видео в своих блогах. А сегодня Кристина решила показать кадры со свадьбы, опубликовав их в Инстаграм.

"Наша 1st. anniversary !!!

Как же быстро пролетел этот год, но он был таким насыщенным на эмоции и события!

Чтобы выставить это фото я ждала целый год, помню этот момент, как сейчас…. Сокровенно берегу и благодарю!

Мы совсем не идеальные, мы со своими шероховатостями, со своими взглядами, характерами, но именно это- мы сильно ценим в друг друге!

Я рада, что мы встретились и выбрали дальше по жизни идти вместе, а самое главное, что делаем этот выбор каждый день спустя! Счастлива, что наши родители с нами и радуются за нас!

Впереди у нас еще много прекрасных лет, эмоций, событий, возможностей, возможно, сложностей, но знаешь что, Вова?!

Вместе мы можем все", - написала Кристина.

В сторис Кристина показала, что пара собралась сбежать из столицы в этот праздник.

"Куда это мы едем сегодня? Решили от всех сбежать сегодня", - написала Кристина.

Жена Владимира рассказала, что хочет на природу:

"Поедем гулять в лесу, дышать воздухом, наслаждаться друг другом и мечтать".

Как оказалось, парочка отправилась на Киевское море.

Напомним, жену ведущего шоу "Маска" Остапчука потрусили на руках сразу несколько мужчин

А еще Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука устроила цыганскую вечеринку в особняке Полякова

Также Politeka сообщала, что жена ведущего шоу "Маска" Остапчука рассекретила оригинальный подарок на день рождения