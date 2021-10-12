Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк показала, как отгуляла свое 35-летие, выбрав необычный стиль вечеринки.

Как пишет Politeka.net, Кристина и Владимир официально оформили отношения в 2020 году. Парочка очень много проводит времени вместе, делясь постоянно фото и видео в своих блогах. В этот раз Кристина решила показать, как отпраздновала свое 35-летие.

Как оказалось, день рождения гуляла пара в особняке имени Л.Я. Полякова. Вечеринку Кристина захотела в стиле Gipsy. Супруга Остапчука надела тематическое платье, Владимир тоже не отошел от стиля. На снимках можно увидеть танцы, веселье и праздничный торт, который задула Кристина.

"Gipsy Kristygor birthday party!

Танцы на столах, общий сумасшедший vibe, крики под песни Пети @chernyi_petia , много любви и обнимаешек, локация мечты, вот так бы я охарактеризовала свой день рождения! @vova_ostapchuk спасибо за Твой подарок-мой лучший день рождения, что продумал все нюансы и воплотил их в жизнь!

Если рассказать предысторию, то было так:

-«Вова, я мечтаю чтобы на моем дне рождении был просто разрыв, чтобы все танцевали до упаду и чтобы был «сумасшедший дом», в хорошем смысле!»

И я поняла, что это точно - «Gipsy» мотивы!!!

Хотя, если видеть как моя душа радуется от этих цыганских мотивов, можно задуматься, может где-то там в крови, что-то есть!", - написала Кристина.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Вечерика топ", "Бошка, кстати, ещё болит", "С твоим днем! Пусть все сбывается".

Напомним, жена ведущего шоу "Маска" Остапчука рассекретила оригинальный подарок на день рождения

А еще Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук с женой станцевал на столе под цыганские напевы

Также Politeka сообщала, что ведущий "Маски" Остапчук насмешил необычным видеопоздравлением для супруги



