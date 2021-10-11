Жена ведущего шоу "Маска" и "Співають всі" Владимира Остапчука, юрист Кристина Горняк, 10 октября отпраздновала свой день рождения, ей исполнилось 35 лет.
Кадрами празднования Остапчук поделился на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Поздравить любимую телеведущий решил в полночь. Для этого он специально привез ее маму с отчимом, приготовил цветы, подарки и шарики. Но с этого веселье только началось.
Вечером была многолюдная шумная вечеринка в цыганском стиле. Остапчуки специально нарядились в соответсвующие яркие костюмы.
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Остапчук носил избранницу на руках. Все пели песни.
Пара даже станцевала на столе.
Ранее Кристина также похвасталась подарком, который получила от мамы и отчина. Супругу Остапчука призналась, что выбирала презент она сама. Им оказалось оригинальное кольцо из белого золота.
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