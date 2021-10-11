Вот это зажгли

Жена ведущего шоу "Маска" и "Співають всі" Владимира Остапчука, юрист Кристина Горняк, 10 октября отпраздновала свой день рождения, ей исполнилось 35 лет.

Кадрами празднования Остапчук поделился на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Поздравить любимую телеведущий решил в полночь. Для этого он специально привез ее маму с отчимом, приготовил цветы, подарки и шарики. Но с этого веселье только началось.

Вечером была многолюдная шумная вечеринка в цыганском стиле. Остапчуки специально нарядились в соответсвующие яркие костюмы.

Остапчук носил избранницу на руках. Все пели песни.

Пара даже станцевала на столе.

Ранее Кристина также похвасталась подарком, который получила от мамы и отчина. Супругу Остапчука призналась, что выбирала презент она сама. Им оказалось оригинальное кольцо из белого золота.

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